Інтерфакс-Україна
Події
22:23 08.07.2025

Держетнополітики виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з РПЦ

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Державна служба України з етнополітики та свободи совісті виявила ознаки афілійованості Української православної церкви (Московського патріархату) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено.

"Відповідний наказ "Про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української православної церкви" видано Державною службою України з етнополітики та свободи совісті 08 липня 2025 року", - йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що за результатами дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП) з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, дослідницька група виявила такі ознаки афілійованості: обсяг прав "незалежності і самостійності в управлінні" наданий РПЦ для УПЦ (МП) не означає повної незалежності, в тому сенсі, який надається автокефальним церквам кіріархальною церквою; в статуті УПЦ (МП) є ознаки входження до структури РПЦ; статутом РПЦ передбачено, що архієреї УПЦ (МП) є членами Помісного і Архієрейського Соборів РПЦ, і беруть участь у їх роботі; та ряд інших ознак.

З повними результатами дослідження можна ознайомитися за посиланням: https://dess.gov.ua/wp-content/uploads/2025/07/Doslidzhennia-KM-UPTS-2.pdf

З додатками до результатів дослідження можна ознайомитися за посиланням: https://dess.gov.ua/wp-content/uploads/2025/07/Dodatky.pdf

Як повідомлялося, 9 травня Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

Українська православна церква (Московського патріархату) оскаржила в суді постанову уряду про затвердження порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

20 травня Держетнополітики почала дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості УПЦ (МП) з забороненою іноземною релігійною організацією.

Теги: #афілійованість #держетнополітики #упц

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