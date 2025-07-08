Інтерфакс-Україна
Події
09:05 08.07.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 188 бойових зіткнень

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Генштаб зафіксував впродовж доби 188 бойових зіткнень

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 188 бойових зіткнень, повідомляє ГШ ЗСУ у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 вівторка.

"Вчора загарбники завдали по території України двох ракетних та 68 авіаційних ударів, застосували п’ять ракет та скинули 112 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 3373 дрони-камікадзе та здійснили більш ніж п’ять тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 141 - з реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #війна

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