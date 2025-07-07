Інтерфакс-Україна
Події
08:18 07.07.2025

Генштаб зафіксував упродовж доби 184 бойові зіткнення

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Генштаб зафіксував упродовж доби 184 бойові зіткнення
Фото: https://18-24.army.gov.ua/

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 184 бойові зіткнення. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 понеділка. 

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням чотирьох ракет, а також 90 авіаударів, зокрема скинув 154 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 6040 обстрілів, з них 135 – із  реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4589 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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