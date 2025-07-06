Інтерфакс-Україна
Події
22:42 06.07.2025

Троє мирних мешканців постраждали внаслідок російських обстрілів Купʼянська - прокуратура

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Правоохоронці задокументували наслідки обстрілів  Купʼянська (Харківська обл), здійснених ЗС РФ у неділю.

"Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними відомства, близько 14:20 російський fpv-дрон вдарив по Купʼянську. Пошкоджено домоволодіння, 73-річна жінка дістала вибухове поранення.

Близько 17:10 російські військові обстріляли місто з артилерії. 56-річний чоловік отримав гострий шок. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

О 20:40 повторний ворожий обстріл спричинив пожежу у приватному житловому будинку. 67-річна жінка отримала вибухове поранення та акубаротравму. Її шпиталізували.

Теги: #постраждалі #харківська #обстріли

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