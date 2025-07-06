Інтерфакс-Україна
Події
17:08 06.07.2025

Росіяни продовжують зберігати високу активність на покровському та лиманському напрямках – Генштаб ЗСУ

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Росіяни продовжують зберігати високу активність на покровському та лиманському напрямках – Генштаб ЗСУ
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Станом на 16:00 неділі, 6 липня, по всій лінії фронту було зафіксовано 97 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Активніше всього окупанти діял на покровському напрямку – противник здійснив 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Миролюбівка, Полтавка, Новоекономічне, Мирне, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка та в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Дачне Муравка.

"Сили оборони стримують натиск і вже відбили 19 атак противника", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, на лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 21 атаку. Наразі триває чотири боєзіткнення.

На північно–слобожанському і курському напрямках від початку доби відбувалося шість боєзіткнень, два з яких не вщухають дотепер. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили три атаки, ще шість боєзіткнень тривають до цього часу.

На куп’янському напрямку противник п’ять разів атакував позиції українських захисників, на сіверському напрямку двічі, на торецькому – шість разів, одне боєзіткнення досі триває.

На новопавлівському напрямку українські воїни відбили п’ять атак окупаційної армії, ще два боєзіткнення трвають. На гуляйпільському напрямку поблизу Малинівки тривають дві ворожі атаки.

Теги: #генштаб_зсу #війна #покровський_напрямок

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