Інтерфакс-Україна
Події
13:11 05.07.2025

На початку тижня в Україні на півдні та в центрі – сильна спека, на заході місцями дощі з грозами

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На початку тижня в Україні на півдні та в центрі – сильна спека, на заході місцями дощі з грозами

В Україні в неділю, 6 липня, очікується спекотна погода без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 11-16°, у південній частині 15-20°; вдень 25-30°, на Закарпатті та півдні країни до 33°, у північно-східній частині 21-26°.

У Києві 6 липня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 4 липня найвища температура вдень була 34,3° в 2022р., найнижча вночі 7,9° в 1912р.

У понеділок, 7 липня, без опадів, лише в західних, Вінницькій та Житомирській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 15-20°, у південній частині до 23°; вдень 30-34°, у більшості південних та центральних областей місцями сильна спека 35-37°.

У Києві у понеділок без опадів. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с.Температура вночі 18-20°, вдень 31-33°.

Теги: #прогноз_погоди

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