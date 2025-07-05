Інтерфакс-Україна
Події
10:15 05.07.2025

Основним напрямком удару росіян у ніч проти суботи став Старокостянтинів

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Основним напрямком удару росіян у ніч проти суботи став Старокостянтинів

Українські захисники знешкодили 292 ворожих БпЛА із 322-х у ніч проти суботи, основним напрямком удару стало місто Старокостянтинів на Хмельниччині.

Як повідомили Повітряні сил ЗСУ у телеграм, у ніч на 5 липня (із 20.00 4 липня) противник атакував 322-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове – рф.

"Станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 292 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотники інших типів). 157 — збито вогневими засобами ураження, 135 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Теги: #ппо #бпла_рф

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