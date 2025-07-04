Російські окупанти спричинили блекаут на Запорізькій АЕС – Міненерго

Ворог вдарив по лінії електропередачі, яка з'єднує тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України, що спричинило блекаут на станції, повідомило Міністерство енергетики України в п'ятницю.

"Ця лінія дозволяє підтримувати власні потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки (…) Це черговий акт ядерного терору росіян!", - зазначили у відомстві.

У міністерстві нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС уже 8 разів пережила повний блекаут і неодноразово опинялася на межі знеструмлення.

Як повідомлялося з посиланням на гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі, окупована РФ Запорізька з 7 травня залишалася на одній лінії живлення 750 кВ після того, як була пошкоджена остання резервна лінія 330 кВ.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.