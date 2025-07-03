Окупанти просунулися у Кам'янському, Зірці, біля Андріївки, Багатиря, Неліпівки та Синьківки – DeepState

Ворог просунувся у Кам'янському (Василівський р-н Запорізької обл.) Зірці, біля Андріївки, Багатиря (Волноваський р-н Донецької обл.), Неліпівки (Бахмутський р-н Донецької обл.) та Синьківки (Куп'янський р-н Харківська область), повідомляє моніторинговий проєкт DeepState у четвер.

Згідно із картою проекту, так звана "сіра зона" в районі Кам'янського тепер складає 26,91 кв. км; в районі Зірки та Багатиря – 74,67 кв. км; біля Андріївки та Неліпівки – 165,9 кв. км; в районі Синьківки – 175,06 кв. км.