Інтерфакс-Україна
Події
18:56 03.07.2025

Окупанти просунулися у Кам'янському, Зірці, біля Андріївки, Багатиря, Неліпівки та Синьківки – DeepState

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Ворог просунувся у Кам'янському (Василівський р-н Запорізької обл.) Зірці, біля Андріївки, Багатиря (Волноваський р-н Донецької обл.), Неліпівки (Бахмутський р-н Донецької обл.) та Синьківки (Куп'янський р-н Харківська область), повідомляє моніторинговий проєкт DeepState у четвер.

Згідно із картою проекту, так звана "сіра зона" в районі Кам'янського тепер складає 26,91 кв. км; в районі Зірки та Багатиря – 74,67 кв. км; біля Андріївки та Неліпівки – 165,9 кв. км; в районі Синьківки – 175,06 кв. км.

 

Теги: #deepstate

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