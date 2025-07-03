Інтерфакс-Україна
Події
18:38 03.07.2025

Прем'єрка Данії: Сподіваємося, що США продовжать підтримувати Україну, але якщо будуть "прогалини", маємо бути готові їх заповнити

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Прем'єрка Данії: Сподіваємося, що США продовжать підтримувати Україну, але якщо будуть "прогалини", маємо бути готові їх заповнити
Фото: сайт Президента України

Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен висловила сподівання, що США продовжать військову підтримку Україну, однак вважає необхідним у випадку "прогалин" бути готовими "заповнити їх".

Про це вона заявила в Орхусі під час спілкування з медіа разом з президентом України Володимиром Зеленським, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн з нагоди початку головування Данії у ЄС.

"Якщо ми хочемо захистити Україну, Європу та трансатлантичний альянс, ми маємо забезпечити, щоб Україна отримала необхідну допомогу. Звичайно, ми всі сподіваємося, що США продовжать підтримувати Україну, а через Україну – і Європу. Але якщо будуть якісь прогалини, то я особисто вважаю, що ми повинні бути готові їх заповнити", - зазначила вона.

За словами глави уряду, вона дуже пишається українсько-данською співпрацею в питанні підтримки виробництва оборонної продукції безпосередньо в Україні.

Втім Фредеріксен звернулася до європейських лідерів, зазначивши, що "ви маєте більше можливостей, ніж ми фінансування".

"Тож ви зможете виробляти більше, навіть у дуже критичних сферах в Україні, якщо ми зможемо знайти більше фінансування. Тому я вважаю, що це може бути наступним кроком для Європи", - наголосила вона.

Теги: #фредеріксен #підтримка_україни

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