Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський анонсував швидке підписання закону про множинне громадянство.

"Так само, як і множинне громадянства. Тобто, я просто дуже цього хотів. Найближчим часом я підпишу цей закон", - сказав він під час зустрічі з представниками американського бізнесу.

У свою чергу, співзасновниця та головна виконавча директорка Horizon Capital Олена Кошарна висловила подяку за ухвалення цього закону та зазначила, що люди, які живуть понад 30 років в Україні, теж прагнуть подавати документи на громадянство, зокрема, вона сама, а також голова правління Winner Group Ukraine Петро Рондяк та президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер.

"Я теж хотіла вам подякувати за закон (про множинне громадянство – ІФ-У). Так, я знаю, як ви особисто працювали над цим, так само із діаспорою, і всі по всьому світі. Ви не можете уявити, наскільки вже хочуть подавати документи, щоб отримати це громадянство. Я дуже цього хочу. Моя дочка народилася в Україні. Тобто, ми всі не можемо дочекатись", - зазначила вона.

Джерело: https://t.me/OP_UA/16117