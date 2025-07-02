Мешканцям Житомирської громади і області радять зачинити вікна і мінімізувати перебування на вулиці - ОВА

Мешканцям Житомирської громади і області медпрацівники радять здійснити профілактичні заходи до з’ясування всіх обставин вибуху і пожежі на трасі в напрямку Києва.

"Сьогодні близько 18:00 на трасі в напрямку Києва, за межами кільцевої дороги, стався вибух та триває пожежа. Причини вибуху з’ясовуються. До з’ясування всіх обставин надаємо рекомендації для попередження можливого негативного впливу атмосферного повітря на здоров’я населення", - йдеться на сторінці Житомирської військової адміністрації у телегра у середу.

Зокрема, людям рекомендують:

➡️зачинити вікна;

➡️мінімізувати перебування на вулиці;

➡️пити більше води;

➡️якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Як повідомлялось, наразі траса М-06 у районі с. Березина перекрита в обидва боки. Вибух пролунав близько 18:00 поблизу с. Березина Глибочицької громади, на місці працюють всі екстрені служби, повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Житомирській області.