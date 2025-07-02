Інтерфакс-Україна
Події
16:03 02.07.2025

Харківська міськрада перейменувала два топоніми на честь загиблих льотчиків Устименка і Меся

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Харківська міська рада на позачерговій сесії у середу перейменувала два топоніми на честь Героїв України, військових льотчиків Максима Устименка та Олексія Меся (позивний Мунфіш).

"Вулицю, розташовану від пл. Іподрому до будинку №130-г на вул. Сумській і далі до вул. Григорія Сковороди, назвали вулицею Максима Устименка. А частину провулку, розташованого від вул. Сумської до будинку №7 у пров. Глісада Джуса, перейменували на алею Мунфіша", - повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Як повідомлялося, Олексій Месь загинув 26 серпня 2024 року на літаку F-16 у авіакатастрофі під час відбиття масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару Росії по Україні. Під час відбиття знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА.

Максим Устименко загинув у ніч проти 29 червня 2025 року, відбиваючи на винищувачі F-16 масовану російську атаку. Йому вдалося знищити 7 повітряних цілей, під час відпрацювання по останній цілі літак зазнав пошкоджень, пілот відвів літак подалі від населеного пункту, але не встиг катапультувалися.

Теги: #перейменування #харківська_міськрада

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