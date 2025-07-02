03:40 02.07.2025
Спровокована ворожим ударом пожежа у Харкові охопила 300 кв. м. - Синєгубов
За уточненою інформацією, внаслідок обстрілу попередньо БпЛА типу "Герань-2" горять бокси СТО у Новобаварському районі Харкова, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
"За уточненою інформацією, внаслідок обстрілу (попередньо БпЛА типу "Герань-2") горять бокси СТО у Новобаварському районі. Орієнтовно, вогнем охоплена площа 300 м.кв. На місці працюють підрозділи ДСНС", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
Джерело: https://t.me/synegubov/15395