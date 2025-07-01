Інтерфакс-Україна
Події
20:28 01.07.2025

Завдано успішного удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ у Донецькій області – Генштаб

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30 червня Сили оборони успішно завдали удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області, повідомляє Генштаб ВСУ.

"На даний момент втрати противника уточнюються. Цей високоточний удар суттєво ускладнює здатність ворога планувати та вести операції в напрямках Покровська та Торецька", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі ввечері у вівторок.

Теги: #удар

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