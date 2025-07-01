Інтерфакс-Україна
Події
17:37 01.07.2025

НАБУ отримає до кінця лютого 2026 року доступ до незалежних експертів – програма з МВФ

2 хв читати
НАБУ отримає до кінця лютого 2026 року доступ до незалежних експертів – програма з МВФ

Україна зобов'язується до кінця лютого 2026 року забезпечити Національне антикорупційне бюро (НАБУ) доступом до незалежних і компетентних експертів для більш ефективного розслідування корупційних схем.

В оприлюдненій у вівторок оновленій за результатами восьмого перегляду програмі розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ) зазначається, що забезпечення НАБУ доступом до судово-медичних експертів відбудеться в рамках реформування системи судово-медичної експертизи (СМЕ) для Бюро.

"Забезпечимо НАБУ до кінця лютого 2026 року доступом до незалежних та компетентних судово-медичних експертів, щоб воно (Бюро) могло ефективно виконувати свої слідчі повноваження, включаючи розслідування складних корупційних схем", - йдеться в документі.

У зв'язку з цим, як підкреслюється в оновленій програмі з МВФ, Міністерство юстиції проведе відповідні консультації, зокрема, з НАБУ, щодо створення спеціальної та незалежної установи СМЕ.

Що стосується впровадження закону, що надає НАБУ право на прослуховування, то, згідно документу, НАБУ завершує процес тендеру на зазначене обладнання.

Крім того, Україна зобов'язується провести зовнішній незалежний аудит САП та опублікувати аудиторський звіт відповідно до дворічного періоду, передбаченого змінами до закону про САП від грудня 2023 року.

Також, згідно з текстом документу, до жовтня 2025 року Україна обіцяє визначити та відремонтувати приміщення для Вищого антикорупційного суду.

В контексті розбудови адміністративного судочинства, зокрема, створення місцевої та апеляційної інстанції, продовжується призначення членів Експертної ради, щоб визначити мінімальну кількість суддів у строки, передбачені законом.

До кінця липня 2025 року, згідно з документом, планується прийняти подальші зміни до Кримінального процесуального кодексу задля зміцнення ефективності антикорупційних інституцій. Зокрема, йдеться про надання повноваження Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) управління екстрадицією та запитами про взаємну правову допомогу при розслідування справ щодо корупції. Також зміни стосуватимуться обов'язкового закриття досудового розслідування по завершенню строків після повідомлення про підозру (так звані "правки Лозового").

 

Теги: #мвф #набу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:45 01.07.2025
Перевірку доброчесності та відповідності голови та членів НКЦПФР продовжено на місяць - програма з МВФ

Перевірку доброчесності та відповідності голови та членів НКЦПФР продовжено на місяць - програма з МВФ

17:28 01.07.2025
Тарифи на газ та електрику для населення становлять половину ринкових – МВФ

Тарифи на газ та електрику для населення становлять половину ринкових – МВФ

16:55 01.07.2025
Україна зобов’язалася своєчасно сформувати повний склад НКРЕКП – МВФ

Україна зобов’язалася своєчасно сформувати повний склад НКРЕКП – МВФ

15:53 01.07.2025
МВФ відкидає можливість бюджетного фінансування імпорту газу

МВФ відкидає можливість бюджетного фінансування імпорту газу

18:53 30.06.2025
НАБУ повідомило про протокол на заступника міністра енергетики за ненадання інформації про міжнародну допомогу

НАБУ повідомило про протокол на заступника міністра енергетики за ненадання інформації про міжнародну допомогу

19:30 27.06.2025
Чернишов після обрання запобіжного заходу: Вважаю, що розмір застави є занадто великим

Чернишов після обрання запобіжного заходу: Вважаю, що розмір застави є занадто великим

18:09 27.06.2025
У справі про вимагання $150 тис. повідомлено про третю підозру

У справі про вимагання $150 тис. повідомлено про третю підозру

10:39 27.06.2025
САП та НАБУ викрили схему розкрадання 15 млн грн в УЗ під час закупівлі фарб та лінолеуму

САП та НАБУ викрили схему розкрадання 15 млн грн в УЗ під час закупівлі фарб та лінолеуму

08:43 27.06.2025
Обвинувачення просить ВАКС призначити Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн і відсторонити від посади

Обвинувачення просить ВАКС призначити Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн і відсторонити від посади

ВАЖЛИВЕ

Умєров оголоситв старт програми спільного виробництва зброї в Україні та країнах "Рамштайну"

Чернишов оскаржив запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн

ППО збила у червні 159 ворожих ракет та 4,6 тис дронів

Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України

Зафіксовано щонайменше два влучання дронів СБУ по корпусах заводу "Купол" в Іжевську, після чого спалахнула пожежа – джерело

ОСТАННЄ

Умєров оголоситв старт програми спільного виробництва зброї в Україні та країнах "Рамштайну"

Суддя ВАКС зробив зауваження захисту Чернишова в тиску через лист Шмигаля

USAID з 1 липня офіційно припинила надавати іноземну допомогу, усі програми адмініструватимуться Держдепом – Рубіо

Обвинувачення просить ВАКС відсторонити Чернишова від посади на 2 місяці, захист проти

ФРН фінансує далекобійні БпЛА Ан-196 "Лютий" – ЗМІ

Глава МЗС Німеччини відвідав Одесу разом з Сибігою

ВАКС розпочав розгляд клопотання про відсторонення Чернишова від посади

Чернишов оскаржив запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн

В ЄК підтверджують готовність України до початку переговорів про вступ до ЄС

Україна синхронізувала свої санкції з 9-14-мм пакетами ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА