Інтерфакс-Україна
Події
11:01 01.07.2025

Раді пропонують ухвалити закон "Про професійну освіту"

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Раді пропонують ухвалити закон "Про професійну освіту"

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендує Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому проєкт закону "Про професійну освіту" (№ 13107-д), повідомляє прес-служба апарату парламенту.

Законопроєкт запроваджує нові механізми реалізації здобуття профільної середньої освіти професійного спрямування в закладах професійної освіти та враховує запровадження реформи "Нова українська школа", у тому числі перехід з 2027 року на трирічну профільну середню освіту, яка може бути академічного або професійного спрямування. Законопроєкт започатковує фінансову й кадрову автономію закладів профосвіти, удосконалює систему їх фінансування.

Законопроєкт також передбачає створення нового органа управління закладу професійної освіти - наглядової ради, який буде складатися переважно із роботодавців та бізнес-партнерів, що якісно змінить управлінські підходи в закладі освіти

Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читання 16 квітня.

Теги: #професійна_освіта #верховна_рада

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