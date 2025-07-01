Інтерфакс-Україна
Події
08:54 01.07.2025

Дві мирні жительки постраждали внаслідок ворожих обстрілів передмістя Харкова - Синєгубов

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Дві мирні жительки постраждали внаслідок ворожих обстрілів передмістя Харкова - Синєгубов

 Дві цивільні приміського села Циркуни постраждали внаслідок російських обстрілів, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Загалом, за його інформацією, впродовж минулої доби ворожих ударів зазнали 3 населені пункти Харківської області.

"Внаслідок обстрілів постраждали 2 людей. У с. Циркуни постраждали 81-річна і 60-річна жінки", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів у Циркунах пошкоджено приватний будинок, у Куп'янську - багатоповерховий і приватний будинки, в Івашках - приватний будинок.

 

Теги: #постраждалі #харківська_область #обстріли

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