Дві мирні жительки постраждали внаслідок ворожих обстрілів передмістя Харкова - Синєгубов

Дві цивільні приміського села Циркуни постраждали внаслідок російських обстрілів, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Загалом, за його інформацією, впродовж минулої доби ворожих ударів зазнали 3 населені пункти Харківської області.

"Внаслідок обстрілів постраждали 2 людей. У с. Циркуни постраждали 81-річна і 60-річна жінки", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів у Циркунах пошкоджено приватний будинок, у Куп'янську - багатоповерховий і приватний будинки, в Івашках - приватний будинок.