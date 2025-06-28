Інтерфакс-Україна
Події
01:05 28.06.2025

Окупанти вдарили БпЛА по Одесі, є пошкодження та троє постраждалих

1 хв читати

Російські війська в ніч на суботу вдарили безпілотниками по Одесі, є пошкодження, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог атакував Одесу та район ударними безпілотниками. Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та автівок", - написав він в телеграмі.

За словами Кіпера, наразі інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці триває ліквідація наслідків удару.

Наразі відомо про, щонайменше, трьох постраждалих в Одесі внаслідок російської атаки, повідомив пізніше Кіпер.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/10265

Теги: #постраждалі #одеса #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:55 28.06.2025
Окупанти вдарили БпЛА по Одесі, є пошкодження

Окупанти вдарили БпЛА по Одесі, є пошкодження

21:02 27.06.2025
У центрі Одеси увечері в п'ятницю сталася стрілянина, є поранений – поліція

У центрі Одеси увечері в п'ятницю сталася стрілянина, є поранений – поліція

18:51 27.06.2025
Кількість постраждалих у Самарі на Дніпропетровщині через ракетну атаку зросла до 25 людей

Кількість постраждалих у Самарі на Дніпропетровщині через ракетну атаку зросла до 25 людей

13:32 27.06.2025
Окупанти вдарили по Харкову БпЛА, без постраждалих

Окупанти вдарили по Харкову БпЛА, без постраждалих

10:17 27.06.2025
Захисники збили всі 6 ракет, випущених по Україні, основний напрямок удару - Старокостянтинів

Захисники збили всі 6 ракет, випущених по Україні, основний напрямок удару - Старокостянтинів

09:13 27.06.2025
На Київщині внаслідок російської атаки поранений чоловік, зафіксовані пошкодження будівель у трьох районах

На Київщині внаслідок російської атаки поранений чоловік, зафіксовані пошкодження будівель у трьох районах

08:32 26.06.2025
У Білозерському Донецької області внаслідок нічної атаки РФ поранено п’ятьох цивільних – прокуратура

У Білозерському Донецької області внаслідок нічної атаки РФ поранено п’ятьох цивільних – прокуратура

01:14 26.06.2025
Російська авіація вдарила по Таврійському на Херсонщині, поранено чоловіка – ОВА

Російська авіація вдарила по Таврійському на Херсонщині, поранено чоловіка – ОВА

19:09 25.06.2025
За уточненими даними, кількість постраждалих від російської атаки по Дніпру 24 червня зросла до 304 людей

За уточненими даними, кількість постраждалих від російської атаки по Дніпру 24 червня зросла до 304 людей

04:02 25.06.2025
Двох цивільних поранено через ворожі атаки по Запоріжжю - ОВА

Двох цивільних поранено через ворожі атаки по Запоріжжю - ОВА

ВАЖЛИВЕ

СБУ та ССО знищили два російські літаки СУ-34 на аеродромі Маринівка у Волгоградській області, ще два пошкодили

ВАКС обрав запобіжний захід Чернишову у вигляді застави в 120 млн грн

Членами розширеної Ради підприємництва стали 77 бізнесменів, Єрмак, Свириденко, бізнес-омбудсмен, представник ФРУ, секретарем – Каціон

Зеленський та РНБО доручили забезпечити у бюджетній декларації-2026-2028 необхідні гроші на нацбезпеку та оборону та опрацювати збільшення виплат військовим

Зеленський запровадив нові санкції проти російських виробників "Шахедів"

ОСТАННЄ

Законопроєкт Грема щодо санкцій проти РФ може відіграти визначальну роль у досягненні перемир'я - Сибіга

Трамп припустив можливість передачі Україні систем Patriot

На фронті з початку доби відбулось 117 боєзіткнень, найбільше – на Покровському напрямку

Україна ініціюватиме санкції щодо країн, які найбільше купують російську нафту - Сибіга

Сибіга: Час перейти від використання відсотків із заморожених російських активів до використання самих активів

Зеленський увів до ставки першого заступника Міноборони та командувача Сухопутних військ - указ

Уряд в липні запустить гранти на відновлення обладнання постраждалих від обстрілів підприємств – Свириденко

Єрмак закликав світ посилювати тиск на РФ, що вона відчула ціну війну

США припиняють торговельні перемовини з Канадою

Історика Алфьорова призначили новим головою Інституту нацпам’яті

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА