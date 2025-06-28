Окупанти вдарили БпЛА по Одесі, є пошкодження та троє постраждалих

Російські війська в ніч на суботу вдарили безпілотниками по Одесі, є пошкодження, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог атакував Одесу та район ударними безпілотниками. Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків та автівок", - написав він в телеграмі.

За словами Кіпера, наразі інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці триває ліквідація наслідків удару.

Наразі відомо про, щонайменше, трьох постраждалих в Одесі внаслідок російської атаки, повідомив пізніше Кіпер.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/10265