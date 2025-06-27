Інтерфакс-Україна
Події
23:15 27.06.2025

Уряд в липні запустить гранти на відновлення обладнання постраждалих від обстрілів підприємств – Свириденко

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Уряд в липні запустить нову грантову програму для підприємств, обладнання яких зазнало пошкоджень або руйнувань через бойові дії: максимальна сума допомоги — до 16 млн грн, але не більше суми завданих збитків, повідомила перша віце-прем'єрка Юлія Свириденко на Форумі влади та бізнесу в Києві у п’ятницю, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Як уточнили в Міністерстві економіки, отримати грант зможуть як юридичні особи, так і ФОП, чиї виробничі потужності були пошкоджені: за кошти можна буде придбати нове обладнання, оплатити його доставку й монтаж.

Умовою отримання гранту є подача бізнес-плану, акту оцінки збитків та витягу з ЄРДР. Рішення ухвалюватимуть Мінекономіки та Державна служба зайнятості.

Ті підприємства, які раніше отримували грант на переробку, можуть подаватися повторно — але сума нового гранту зменшиться на попередню. Серед умов: створення щонайменше 5 робочих місць і сплата податків на суму гранту впродовж трьох років (зокрема 20% — у вигляді ЄСВ із нових працівників), зазначило Мінекономіки.

Воно додало, що не зможуть отримати грант ті, хто має прострочені кредити, є фігурантами кримінальних справ, працює з країною-агресором або перебуває під санкціями.

В Мінекономіки агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що на програму грантів на відновлення цього року може бути спрямовано до 3 млрд грн.

Теги: #промвідновлення #гранти

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