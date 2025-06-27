Ініціативи щодо компенсації промінвестицій через податки потребуватимуть прозорого механізму подання заявок та контролю – юрист

Законодавчі ініціативи щодо компенсації промислових інвестицій через податки (законопроєкти №13414 та №13415) потребуватимуть прозорого механізму подання заявок та контролю за цільовим використанням коштів, вважає юрист адвокатського об’єднання Barristers Commercial Тарас Онищенко.

"Ці законопроєкти обіцяють стати "історичним кроком" у стимулюванні інвестицій, зокрема, у будівництво нових промислових об'єктів. Ініціатива передбачає запровадження механізму часткової компенсації інвестиційних витрат через податкові пільги, що є поширеною та успішною практикою у країнах Європейського Союзу. Водночас, існують певні виклики та ризики імплементації, які вимагатимуть ретельної уваги", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Серед позитивних очікувань від прийняття законопроєкту Онищенко назвав, зокрема, суттєве стимулювання економічного зростання, "оскільки запропоновані механізми компенсації інвестицій можуть значно зменшити ризики та підвищити рентабельність проєктів, заохочуючи капіталовкладення у виробничий сектор".

"Успішний досвід ЄС свідчить про ефективність таких інструментів, що може сприяти як залученню нового капіталу, так і поверненню інвестицій, які були виведені або релоковані. Крім того, нові та модернізовані виробництва неминуче призведуть до створення нових робочих місць та зростання зайнятості. Компенсація витрат на обладнання стимулюватиме впровадження сучасних технологій та підвищення конкурентоспроможності української продукції на світовому ринку", - зазначив він.

В той же час, Онищенко наголошує, що для ефективної реалізації запропонованих механізмів "важливо буде ретельно прорахувати потенційний фіскальний вплив на доходи державного бюджету, особливо на короткострокову перспективу".

"Для успішної реалізації необхідно розробити максимально прозорий, ефективний та небюрократичний механізм подання заявок, їх розгляду, верифікації витрат та контролю за цільовим використанням інвестицій, оскільки складність процедур може нівелювати всі переваги компенсації. Також критично важливою є чіткість дефініцій, зокрема, визначення "переробної промисловості" та "обладнання згідно УКТЗЕД", щоб уникнути неоднозначностей та зловживань", - сказав він.

Крім того, юрист вважає необхідним "забезпечити синергію, щоб новий механізм доповнював, а не дублював чи конфліктував з уже діючими інструментами підтримки інвестицій". Онищенко нагадав, що Україна вже застосовує низку інструментів для підтримки бізнесу та інвестицій. Серед них програма "Доступні кредити 5-7-9%", гранти на переробку до 8 млн грн, пільги для учасників індустріальних парків, а також державна підтримка "проєктів зі значними інвестиціями" (від EUR12 млн), що надається за окремим законом. Додатково функціонує система страхування інвестицій від воєнно-політичних ризиків.

"Однак, законопроєкти №13414/13415 відрізняються своєю комплексністю та доступністю, що робить їх унікальними серед існуючих інструментів. На відміну від згаданих програм, вони пропонують пряму компенсацію через широкий спектр податків, значно знижують поріг входу для інвесторів (починаючи від EUR100 тис.) та, що особливо важливо, поширюються на вже діючі підприємства. Такий підхід створює більш гнучкий та всеосяжний інструмент стимулювання, порівняно з точковими програмами чи пільгами, які переважно орієнтовані на дуже великі інвестиції або мають специфічні умови", - сказав юрист.

Як повідомлялося, законопроєкти №13414 та №13415 сфокусовані на підтримці переробної промисловості, визнаної ключовим сектором для створення доданої вартості та економічного зростання в Україні. Передбачається, що інвестори матимуть можливість компенсувати значну частину своїх інвестиційних витрат. Ці витрати охоплюють широкий спектр капіталовкладень, включаючи будівництво інженерних мереж та суміжної інфраструктури, придбання, будівництво, модернізацію та технічне/технологічне переоснащення будівель і споруд, а також придбання обладнання згідно з УКТЗЕД та земельних ділянок.

Механізм компенсації буде реалізований через зменшення податкових зобов'язань за основними податками. Зокрема, йдеться про податок на прибуток, імпортний ПДВ на обладнання, імпортне мито на обладнання, податок на майно та земельний податок. Розмір компенсації залежатиме від обсягу інвестиційного проєкту. Ключовою новацією та значною перевагою цього механізму є те, що він буде доступним не лише для абсолютно нових підприємств, а й для вже існуючих, які інвестують у розвиток та модернізацію своїх виробничих потужностей.

Ініціатор та співавтор законопроєктів №13414 і №13415 заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський повідомив, що законопроєкти зареєстрували спільно 55 народних депутатів з різних фракцій і груп, серед яких, зокрема, Данило Гетьманцев, Андрій Мотовиловець, Дмитро Наталуха.

Законопроєкти №13414 та №13415 передбачають зміни у Податковий і Митний кодекси стосовно компенсації інвестицій через податки.