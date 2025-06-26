Інтерфакс-Україна
Події
14:40 26.06.2025

Окупанти просунулися у Шевченку, Кам'янськом, біля Бурлацького та Вільного Поля – DeepState

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Ворог просунувся у Шевченку (Волноваський р-н Донецької обл.), Кам'янському (Василівський р-н Запорізької обл.) та біля Бурлацького та Вільного Поля (Волноваський р-н Донецької обл.), повідомляє моніторинговий проєкт DeepState у четвер.

Згідно із картою проекту, так звана "сіра зона" в районі Шевченко та Вільного Поля становить 29,87 кв. км, в районі Бурлацького - 94,77 кв. км, "сіра зона" в районі Кам'янського - 25,64 кв. км.

 

Теги: #deepstate

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