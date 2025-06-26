Окупанти обстріляли Корабельний район Херсона, постраждала 71-річна жінка – ОВА

Російські війська вранці обстріляли Корабельний район Херсона, внаслідок чого постраждала літня жінка, повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"Орієнтовно о 04:30 росіяни атакували з артилерії Корабельний район Херсона", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому вранці четверга.

За інформацією ОВА, "під ударом опинився житловий будинок, у якому перебувала 71-річна жінка. Вона дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми".

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/38129