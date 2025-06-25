В Україні розробляється власний аналог російського УМПК, що перетворює авіабомби на аналог російських КАБів

В Україні розробляється власний аналог російського уніфікований модуль планування та корегування (УМПК), що перетворює авіабомби на аналог російських КАБів, повідомляє Defence Express.

"Українське конструкторське бюро "Медоїд" веде розробку українського аналога російського комплекту УМПК, так званого КАБу. І цей комплект, який так само дозволяє перетворити звичайну авіабомбу на плануючу, вже проходить випробування. Наразі розробка походить випробування і в режимі планування бомба летить на відстань в 60 км", йдеться у повідомленні на сайті Defence Express.

На опублікованих відео з випробувань, український КАБ було скинуто із фронтового бомбардувальника Су-24 під час горизонтального польоту.

Вже опрацьовується рішення, які дозволять уражати цілі на дальності 80 км. Хоча формально, при висоті скидання у 10 км дальність може бути й до 100 км, але все визначатиме тактика застосування.