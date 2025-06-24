Інтерфакс-Україна
Події
17:55 24.06.2025

До лікарів звернулися 10 пасажирів потягу "Одеса-Запоріжжя", пошкодженого ударом РФ

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До лікарів звернулися 10 пасажирів потягу "Одеса-Запоріжжя", пошкодженого ударом РФ

Десять пасажирів поїзду "Одеса - Запоріжжя", пошкодженого російським ракетним ударом у Дніпропетровській області, звернулися до лікарів, троє з них були госпіталізовані, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"До лікарень Запоріжжя звернулися 10 пасажирів цього потягу, серед них троє дітей - 5 місяців, 2 та 6 років. Семеро поранених отримали допомогу і лікуються вдома, ще троє зараз проходять обстеження. Серед травм - мінно-вибухові, осколкові та забої", - написав Федоров в Телеграм.

Як повідомлялося, вибухова хвиля від ракетного удару РФ по Дніпропетровській області у вівторок пошкодила поїзд №52 Одеса — Запоріжжя. Речник пасажирського напрямку УЗ Олександр Шевченко повідомив, що це стало причиною отримання різаних ран від скла декількома десятками пасажирів.

 

Теги: #постраждалі #обстріл #поїзд

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