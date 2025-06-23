Мінкультури внесло російського коміка Мусагалієва до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Міністерство культури і стратегічних комунікацій України внесло російського коміка Азамата Мусагалієва до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Згідно з наказом відомства, до оновленого переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, увійшов російський актор, гуморист і телеведучий Азамат Мусагалієв.

Зазначається, що він неодноразово виказував свою підтримку Володимиру Путіну, а також брав участь у його передвиборчих кампаніях і публічних заходах. Крім того, він незаконно відвідував тимчасово окуповану територію Донецької області.

Таким чином, наразі до переліку занесено вже 247 осіб.

Як повідомлялося, 2022 року до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці, включили чотирьох росіян. Водночас цього року з нього виключено російського гумориста Максима Галкіна. У 2023 році Мінкультури занесло трьох росіян до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці, а у 2024 році - 23 росіян.