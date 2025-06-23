ЦПД повідомляє про фішингову атаку буцімто від імені Apple або Google

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України РНБО попереджає про нову шахрайську схему, яка здійснюється від імені компаній Apple або Google і може призвести до викрадення даних з пристроїв користувачів.

"Користувачі отримують фейкові повідомлення, нібито від Apple або Google, із попередженням про спонсоровану державою атаку на пристрій і пропозицією перейти за посиланням для захисту. Насправді це фішингова атака. Apple і Google не надсилають подібні попередження у вигляді звичайних повідомлень чи SMS. Вони сповіщають про загрози виключно через офіційні системні сповіщення або повідомлення в облікових записах користувачів. Перехід за фейковим посиланням може призвести до викрадення ваших даних або зараження пристрою вірусом", - повідомляється в телеграм-каналі ЦПД.

У Центрі закликали користувачів не переходити за підозрілими посиланнями та завжди перевіряти джерело повідомлення, а у разі отримання такого повідомлення негайно видаляти його та повідомляти про шахрайство до компетентних органів.