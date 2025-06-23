Інтерфакс-Україна
Події
13:08 23.06.2025

У зруйнованому будинку в Шевченківському районі Києва деблоковано тіло сьомої жертви

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У зруйнованому будинку в Шевченківському районі Києва деблоковано тіло сьомої жертви
Фото: ДСНС

Кількість жертв російської атаки на Київ зросла до семи осіб – у зруйнованому п'ятиповерховому будинку у Шевченківському районі було деблоковано тіло сьомої жертви, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Рятувальники деблокували тіло 7 жертви у Шевченківському районі", - написав він у телеграмі у понеділок.

Раніше повідомлялося про шістьох загиблих.

За даними мера Києва Віталія Кличка, кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на столицю зросла до 28-ми людей (по інформації КМВА – 31 постраждалий)

"12 з них перебувають в стаціонарах міських лікарень. Іншим медики надали допомогу або амбулаторно в травмпунктах лікарень, куди доставили, або на місці. Підверджена наразі загибель 7 людей", - написав він у телеграм.

Пошуково-рятувальна операція в пʼятиповерховому будинку в Шевченківському районі триває.

 

Теги: #шевченківський_район

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