Наймолодшій із 7 жертв російської атаки на Київ 22 роки, під завалами ще можуть бути люди - прокуратура

Серед загиблих у Києві через нічну російську атаку троє жінок та четверо чоловіків, наймолодшій жертві 22 роки, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури

"Станом на 13 годину у Києві внаслідок обстрілу РФ загинуло семеро людей. Серед загиблих троє жінок та четверо чоловіків. Наймолодша жертва – 22-річна дівчина", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграмі у понеділок.

Зазначається, що рятувальна операція триває, під завалами будинку у Шевченківському районі Києва можуть бути люди.