Інтерфакс-Україна
Події
13:37 23.06.2025

Наймолодшій із 7 жертв російської атаки на Київ 22 роки, під завалами ще можуть бути люди - прокуратура

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Серед загиблих у Києві через нічну російську атаку троє жінок та четверо чоловіків, наймолодшій жертві 22 роки, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури

"Станом на 13 годину у Києві внаслідок обстрілу РФ загинуло семеро людей. Серед загиблих троє жінок та четверо чоловіків. Наймолодша жертва – 22-річна дівчина", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграмі у понеділок.

Зазначається, що рятувальна операція триває, під завалами будинку у Шевченківському районі Києва можуть бути люди.

 

 

Теги: #шевченківський_район

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