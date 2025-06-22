Все про саміт НАТО в Гаазі

Королівство Нідерланди вперше приймає саміт за участю глав держав та урядів країн-членів НАТО, не зважаючи на те, що є однією з дванадцяти країн-засновниць Організації Північноатлантичного договору, тобто є її членом з квітня 1949 року.

На саміті передбачені заходи на рівні міністрів закордонних справ та міністрів оборони. Від України, як очікується, участь візьмуть президент Володимир Зеленський, міністри Андрій Сибіга та Рустем Умєров. Висвітлювати роботу саміту буде приблизно 2 тис журналістів.

Прибувати члени делегацій будуть в міжнародний аеропорт Схіпхол, що неподалік від Амстердаму. Під час прибуття всі інші рейси будуть скасовані. Але побачити високих гостей пасажири одного за найбільшого аеропорту Європи не зможуть - всі літаки будуть направлені на найвіддаленішу – 5 км від будівлі терміналу – та найдовшу – майже 4 км – злітно-посадкову смугу Полдербаан (Polderbaan), яка також має власну вежу управління повітряним рухом.

Там лідери, вийшовши з літаків, підуть до машин через тимчасовий термінал. Звідти у супроводі поліцейських на мотоциклах (а задіяні всі поліцейські-мотоциклісти, які є в Нідерландах) вони поїдуть до Гааги. На цей час всі дороги будуть закриті.

Саміт буде проходити у приміщенні Всесвітнього форуму, яке зазнало значної трансформації з метою відповідності заходу такого масштабу, включаючи побудову тимчасових приміщень.

Проведення заходу коштує державному бюджету EUR183,4 млн. Безпосередньо НАТО оплатить власні витрати, такі, як проживання в готелях для своїх співробітників та забезпечення безпеки в місцях зустрічей глав держав та урядів.



Порядок денний

У перший день, вівторок, 24 червня, на полях саміту пройде два форуми: Громадський форум НАТО за участю політиків, науковців та експертів, яких очікується до 500 осіб, та Форум оборонної індустрії.

На другу половину дня заплановані ще чотири заходи. О 14.30 за центральноєвропейським часом (CET) розпочнеться зустріч генерального секретаря НАТО Марка Рютте та керівництва Європейського союзу – президентів Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти з президентом України Володимиром Зеленським.

Увечері, починаючи з 19.00, в приміщенні Всесвітнього форуму пройде засідання Ради Україна-НАТО в форматі робочої вечері на рівні міністрів закордонних справ і за участю Сибіги. Головувати на засіданні буде заступник генерального секретаря НАТО Радміла Шекерінська. Паралельно буде відбуватися робоча вечеря міністрів оборони країн-держав членів альянсу, на якому буде головувати міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс.

У цей же час глави держав та урядів з дружинами відбудуть до палацу Хаус тен Босх (Huis ten Bosch) на офіційну вечерю короля та королеви Нідерландів – Віллема-Олександра та Максіми. На вечерю запрошений і президент України Зеленський.

Безпосередньо засідання Північноатлантичної ради на рівні лідерів пройде у другий день саміту - у середу, 25 червня. Відповідно до програми, робота розпочнеться о 10.30 CET і буде тривати за попередніми даними, дві з половиною години.

Основне питання порядку денного для обговорення лідерами - це підвищення витрат на оборону до 5% ВВП, як на цьому наполягає президент США Дональд Трамп. Напередодні саміту Рютте оголосив, що 3,5% повинно виділятися безпосередньо на оборону і 1,5% - на витрати, пов’язані з безпекою.

Після цього генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який раніше був прем’єр-міністром Нідерландів, вийде на пресконференцію. І вже о 14.30 розпочнеться зустріч Рютте та Трампа з лідерами країн Індо-Тихоокеанського регіону, так званої IPFour (IP4) – Японії, Південної Кореї, Австралії та Нової Зеландії.



Декларація

Переговори щодо підсумкового документу наразі ще тривають. Проблемною стала позиція Іспанії: прем’єр-міністр Педро Санчес за декілька днів до саміту направив листа генсеку Рютте, в якому заявив про те, що Мадрид не зможе взяти на себе зобов’язання щодо настільки суттєвого підвищення витрат на оборону. А у відповідності до правил альянсу декларація може бути ухвалена державами-членами тільки одностайно.

Відповідно до проєкту документу, який опинився в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", в декларації, яка буде складатися із п’яти параграфів, в контексті подальшої підтримки також буде згадана Україна. Незважаючи на відсутність у тексті підтвердження альянсом прагнення Києва набути членства в НАТО, попередні відповідні рішення альянсу залишаються в силі, на чому вже декілька разів наголосив Рютте.

В разі, якщо декларація таки не буде ухвалена, сталою практикою альянсу є заява головуючого, тобто генсека Рютте.



Заходи безпеки

Операція з безпеки – найбільша в історії Нідерландів. Для забезпечення безпеки учасників саміту задіяно 27 тис. агентів поліції – це майже половинах від всієї кількості агентів у країні – а також 10 тис. військових.

Периметр зони безпеки навколо Всесвітнього форуму становить 5 км. Напередодні саміту розгорнуті військові системи та обладнання. Навколо Гааги встановлені різні оборонні та радіолокаційні системи, залучені бойові гелікоптери та військова техніка. Напоготові винищувачі F-35, гелікоптери Apache, системи Patriot та Nasams. Флагман ВМС Нідерландів, корабель Zijner Majesteits Tromp, який спеціалізується на знищенні повітряних цілей, під час саміту також буде пришвартований біля узбережжя Нідерландів.

З 18 по 25 червня в радіусі понад 16 км навколо Гааги заборонено використовувати дрони. Дрони також заборонені навколо аеропорту Схіпхол та аеропорту Роттердам-Гаага. У цих районах дозволено літати лише поліцейським чи оборонним літальним апаратам.

Застосовані заходи безпеки і на узбережжі - з четверга, 19 червня, до середи, 25 червня, в морській зоні заборонені швидкісні моторні човни, жоден човен не має права виходити в море з пляжу.

У той же час не заборонено проводити демонстрації, для яких передбачені окремі місця - поблизу Всесвітнього форуму буде два місця для невеликих демонстрацій, для великих буде відведено місце в Малієвелді. На всіх демонстраціях для підтримки порядку та безпеки буде присутня поліція.

Джерела:

https://www.government.nl/

https://www.denhaag.nl/