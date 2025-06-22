Львів'янин зі СМА Гусаков залишив Україну 13 червня, тепер дуже важливо відновити довіру до зборів і волонтерства – Зеленський

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Львів'янин з спінальною м'язовою атрофією (СМА) Назарій Гусаков, якого раніше звинуватили у шахрайстві із зібраними на лікування коштами, полишив територію України понад тиждень тому і наразі його місцезнаходження невідоме, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"За попередніми даними, були використані щонайменше чотири фінансові установи, багато цифрових сервісів. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій. Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини", - написав Зеленський в Телеграм у неділю за підсумками доповіді міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

За його словами, тривають перевірки всієї інформації щодо зборів на користь Гусакова й можливих випадків шахрайства, яка є в публічному доступі. Голова держави назвав цю історію "вкрай неприємною".

"Дуже важливо – відновити справедливість та уникнути будь-якої дискредитації зборів і волонтерства як таких. На окремі випадки махінацій має бути законна відповідь", - додав Зеленський.

Також, за його словами, Клименко доповів йому про дії підрозділів Національної гвардії України на фронті та конкретно застосування дронів у боях на передовій, а також про протидію злочинним угрупованням, пов’язаним з російськими мафіозними осередками й так званими "ворами в законі".

Як повідомлялося, 17 червня у соцмережі Х почали поширювати дописи, що Гусаков не відповідає на запитання про звіти за зібрані на лікування кошти, зокрема на ліки профілактики СМА. Після цього він опублікував в телеграм-каналі текст: "Якщо все вийде, то на еврізді, принаймні цього року збирати більше не доведеться. Залишиться лише реабілітаційні процедури та препарати". Пізніше в коментарі медіа він відкинув усі звинувачення у шахрайстві.

В свою чергу мер Львова Андрій Садовий заявив, що у 2023 році Львівська міськрада підписала меморандум із компанією "Рош Україна", яка виготовляє препарати для пацієнтів зі СМА, і у червні 2024 року Гусаков став першим дорослим львів’янином, який почав отримувати ці ліки безоплатно, зокрема, йдеться про препарат "Еврісді". Зокрема, він отримує по три флакони на місяць — відповідно до медичних висновків.

Збори коштів на лікування Гусакова часто супроводжувалися широкою медійною підтримкою, від громадських діячів і лідерів думок. Після того, як тема з можливим шахрайством стала резонансною, частина з них звернулися до Гусакова з проханням роз'яснити ситуацію і зазначила, що він пообіцяв надати звіт бухгалтера.

Пізніше Гусаков заявив, що йому варто було вести бухгалтерію і збирати чеки, які б підтверджували витрати зібраних на лікування коштів, але в нього не було для цього досвіду.

За його словами, на всі супутні до лікування потреби йому щомісяця потрібно 250-300 тис. грн. Львівська влада безкоштовно надає йому 20 флаконів ліків, але реальна потреба дещо більша. Гусаков також розповів, що левову частину послуг і ліки він сплачував без офіційних накладних, але не думав, що доведеться звітувати за них.