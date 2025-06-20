В київському метро 19-річний "зачепер" отримав перелом ноги та струс мозку

На гілці М2 столичного метро 19-річний блогер зачепився за вагон і знімав відео, однак зіткнувся з обладнанням всередині тунелю і впав на колії, через що отримав важкі травми, повідомили у КП "Київський метрополітен" у п'ятницю.

"Між станціями "Палац "Україна" – "Либідська". Хлопець, який знімав контент і стояв позаду вагону, зіткнувся з обладнанням всередині тунелю і впав на колії. Він отримав перелом стегнової кістки, струс мозку та множинні забої. Лікарі "швидкої" надали йому першу допомогу та госпіталізували до медичного закладу. Надалі цим випадком займатимуться правоохоронні органи", - йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook.

За інформацією перевізника, ця "розвага" створила максимальний дискомфорт всім пасажирам, які перебували на платформі. Через інцидент рух поїздів на "синій" лінії було тимчасово припинено, поїзди могли курсувати лише на ділянці між станціями "Героїв Дніпра" та "Олімпійська".

У "Київському метрополітені" зазначають, що менше ніж за пів року в підземці затримали вже сім зачеперів, що на п'ять більше, ніж у 2024 році.

В КП "Київський метрополітен" нагадали, що зачепінг – "страшне та травматичне хобі сучасної молоді, яка прагне здобути популярність та лайки. Утім отримує проблеми зі здоров’ям, складні травми, які можуть спричинити смерть".

Фахівці "Київського метрополітену" попереджають: контактна рейка метро має високу напругу в 825 В, навіть короткий дотик може призвести до ураження струмом з можливим летальним наслідком.

"Поїзд може несподівано зупинитися або різко змінити швидкість. Людина, яка перебуває зовні, на даху чи між вагонами, практично не має шансу втриматися – результатом є падіння на колії, де є висока напруга, або під колеса поїзда. Габарити тунелю метрополітену обмежені. Вони призначені винятково для вагонів. Будь-яке перебування за межами вагона є смертельно небезпечним", - наголосили в КП.