Інтерфакс-Україна
Події
11:30 20.06.2025

Стендап-комік Байдак долучився до інформкампанії СБУ "Спали" ФСБшника"

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Відомий український стендап-комік Василь Байдак долучився до інформаційної кампанії Служби безпеки України (СБУ) "Спали" ФСБшника", мета якої - протидія вербуванню неповнолітніх з боку російських спецслужб, повідомила пресслужба СБУ.

"Він став головним героєм відеоролика, у якому застерігає підлітків від потрапляння на гачок російських спецслужб. Адже ті зараз активно шукають в соцмережах виконавців тяжких злочинів: підпалів, диверсій та терактів", йдеться у повідомленні СБУ у телеграмі у п'ятницю.

"Росіяни намагаються використати наших дітей як зброю проти України. Для них нема нічого святого. Вони перетворюють неповнолітніх на терористів-смертників, підриваючи їх. Діти думають, що це гра, хоча насправді платять своїми життями за участь у ній", – наводить пресслужба слова Байдака.

Він закликав молодь негайно звертатися до СБУ, якщо російські спецслужби вербують на вчинення злочинів: в офіційний чат-бот "Спали" ФСБшника" t.me/spaly_fsb_bot у випадку спроб вербування ворожими спецслужбами; або на гарячу лінію Служби безпеки (0 800 501 482); або на номер 102 Національної поліції.

Теги: #сбу #байдак

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