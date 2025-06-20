Інтерфакс-Україна
Події
02:10 20.06.2025

Ворожі БпЛА вдруге за ніч атакують Харків – мер

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Харків знову, вдруге за ніч, під ударом ворожих безпілотників, повідомив міський голова ІГор Терехов.

"Попередньо - удар прийшовся по Новобаварському району. На Харків ще йдуть бойові БПЛА. - будьте обережні!" - написав Терехову своєму телеграм-каналі.

Трохи згодом він уточнив, що влучання зафіксовано в Основʼянському районі. 

"Під ударом - приватний сектор, є попередня інформація про удар по приватному будинку", - написав Терехов.

Як повідомлялося раніше, внаслідок попередньої атаки БпЛА постраждали троє цивільних (в тому числі 2 неповнолітні), спалахнула пожежа.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2698

t.me/ihor_terekhov/2699

Теги: #харків #постраждалі #атака #бпла

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