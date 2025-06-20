02:10 20.06.2025
Ворожі БпЛА вдруге за ніч атакують Харків – мер
Харків знову, вдруге за ніч, під ударом ворожих безпілотників, повідомив міський голова ІГор Терехов.
"Попередньо - удар прийшовся по Новобаварському району. На Харків ще йдуть бойові БПЛА. - будьте обережні!" - написав Терехову своєму телеграм-каналі.
Трохи згодом він уточнив, що влучання зафіксовано в Основʼянському районі.
"Під ударом - приватний сектор, є попередня інформація про удар по приватному будинку", - написав Терехов.
Як повідомлялося раніше, внаслідок попередньої атаки БпЛА постраждали троє цивільних (в тому числі 2 неповнолітні), спалахнула пожежа.
Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2698
t.me/ihor_terekhov/2699