МЗС Чехії: Кремль не хоче миру, потрібен максимальний тиск

Україна продемонструвала готовність до мирних переговорів, але Росія саботує процес урегулювання, заявило Міністерство зовнішніх справ Чехії.

"Україна чітко продемонструвала свою готовність до мирних переговорів. Вона прийняла пропозицію про безумовне припинення вогню 100 днів тому. А Росія? Саботаж, тролінг, абсурдні вимоги та постійні напади на мирних жителів. Кремль не хоче миру. На нього потрібно чинити максимальний тиск", - вказується у повідомленні в соцмережі Х.