Інтерфакс-Україна
Події
19:23 17.06.2025

Станом на 18:40 у Києві підтверджена загибель 13 людей внаслідок нічної атаки ворога – Офіс генпрокурора

1 хв читати
Станом на 18:40 у Києві підтверджена загибель 13 людей внаслідок нічної атаки ворога – Офіс генпрокурора
Фото: https://t.me/Klymenko_MVS/

Станом на 18:40 у Києві підтверджена загибель 13 людей внаслідок нічної атаки ворога, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"У столиці прокурори у взаємодії зі слідчими продовжують документувати наслідки воєнного злочину, вчиненого рф. Пошуково-рятувальні роботи тривають. За наявною інформацією під завалами досі можуть перебувати люди. Станом на 18:40 внаслідок нічної атаки рф у Києві підтверджена загибель 13 людей", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі ввечері у вівторок.

 

Теги: #київ #жертви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:17 17.06.2025
ДСНС: На 19:50 загалом у Києві загинуло 14 людей та 117 постраждало

ДСНС: На 19:50 загалом у Києві загинуло 14 людей та 117 постраждало

16:40 17.06.2025
В Києві підтверджено загибель 10 осіб, під завалами ще можуть лишатися люди – Кличко

В Києві підтверджено загибель 10 осіб, під завалами ще можуть лишатися люди – Кличко

15:18 17.06.2025
Шмигаль про масовану атаку на Київ: Росія має понести відповідальність

Шмигаль про масовану атаку на Київ: Росія має понести відповідальність

14:36 17.06.2025
Деблоковано тіла ще двох людей на місці ракетного удару по 9-поверхівці у Києві – КМВА

Деблоковано тіла ще двох людей на місці ракетного удару по 9-поверхівці у Києві – КМВА

13:44 17.06.2025
Лише 27% внутрішньо переселених у столицю осіб працевлаштувалися

Лише 27% внутрішньо переселених у столицю осіб працевлаштувалися

12:54 17.06.2025
В будинок в Солом’янському районі Києва влучила крилата ракета - глава МВС

В будинок в Солом’янському районі Києва влучила крилата ракета - глава МВС

12:46 17.06.2025
В Києві від ворожої атаки постраждало близько 50 будинків

В Києві від ворожої атаки постраждало близько 50 будинків

12:25 17.06.2025
На місці ворожих ударів у Києві активно працюють два гелікоптери - МВС

На місці ворожих ударів у Києві активно працюють два гелікоптери - МВС

12:10 17.06.2025
У Києві відомо про 114 постраждалих від російської атаки, серед них 2 дитини – КМВА

У Києві відомо про 114 постраждалих від російської атаки, серед них 2 дитини – КМВА

11:58 17.06.2025
Унаслідок атаки ворожого БпЛА в Сумській області загинув чоловік

Унаслідок атаки ворожого БпЛА в Сумській області загинув чоловік

ВАЖЛИВЕ

ДСНС: На 19:50 загалом у Києві загинуло 14 людей та 117 постраждало

Канада оголосила про пакет допомоги України на суму понад 2 млрд доларів

Канада запроваджує санкції проти понад 40 юросіб із РФ та інших країн

Клименко: на 17:30 відомо – внаслідок нічних ударів ворога загинуло 12 людей: 10 у Києві та 2 в Одесі

Київ постраждав від однієї з найсмертоносніших атак за рік – заява Моніторингової місії ООН з прав людини

ОСТАННЄ

Зеленський та Карні обговорили кроки для подальшої дипломатичної роботи з партнерами

Члени Палати представників підготували резолюцію, що забороняє участь США у військових діях в Ірані

Світ має реагувати жорстко на відвертий тероризм РФ - Стефанчук

Канада оголосила про пакет допомоги України на суму понад 2 млрд доларів

Канада запроваджує санкції проти понад 40 юросіб із РФ та інших країн

Польща і Литва синхронізували оборонні плани

Рада прийняла за основу євроінтеграційний законопроєкт щодо організаційних засад підтримки в агросекторі

Зеленський має намір обговорити з прем’єр-міністром Канади додаткові санкції проти РФ

В Бериславі в результаті удару дрону загинув місцевий житель – ОВА

Кабмін затвердив експериментальний проєкт щодо посилення ППО України через залучення груп з ДФТГ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА