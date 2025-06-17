Станом на 18:40 у Києві підтверджена загибель 13 людей внаслідок нічної атаки ворога – Офіс генпрокурора

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Станом на 18:40 у Києві підтверджена загибель 13 людей внаслідок нічної атаки ворога, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"У столиці прокурори у взаємодії зі слідчими продовжують документувати наслідки воєнного злочину, вчиненого рф. Пошуково-рятувальні роботи тривають. За наявною інформацією під завалами досі можуть перебувати люди. Станом на 18:40 внаслідок нічної атаки рф у Києві підтверджена загибель 13 людей", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі ввечері у вівторок.