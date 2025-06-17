Надзвичайники фіксують пошкодження і пожежі у 5 районах Києва після масштабної атаки росіян

У Києві після масштабного російського обстрілу зафіксовані пошкодження і пожари у 5 районах.

За інформацією Держслужби з НС у телеграм-каналі, у Солом’янському районі внаслідок влучання ракети у 9-поверхівку повністю зруйнований один під’їзд. Існує загроза обвалу конструкцій. Постраждали 15 людей. З-під завалів надзвичайники деблокували жінку.

"Знищені 8 авто, ще 4 горіли у дворі. Також горіли п’ятиповерхівка та СТО", - інформує ДСНС.

У Святошинському районі горіли багатоповерхівка та одна з будівель міста, є постраждалий.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа, пошкоджено будівлю, у дитячому закладі вибито вікна. Частково зруйновані верхні поверхи житлового будинку.

У Дніпровському та Оболонському районах зафіксовані пошкодження будинків і авто.

Усі екстрені служби міста працюють на місцях: рятують людей, гасять пожежі, розбирають завали, надають допомогу постраждалим. Зокрема, злучені 296 рятувальників, 75 одиниць техніки ДСНС, 3 кінологічні розрахунки та 2 гелікоптери ДСНС.

Внаслідок російського обстрілу в ніч на 17 червня в Києві загинули 14 людей. За інформацією місцевої влади постраждали більше 100 людей.