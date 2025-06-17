Інтерфакс-Україна
Події
08:06 17.06.2025

У результаті атаки РФ по Україні 70 постраждалих, з них 44 поранених і 14 загиблих тільки в Києві

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У результаті атаки РФ по Україні 70 постраждалих, з них 44 поранених і 14 загиблих тільки в Києві

Унаслідок нічної атаки РФ по Україні 70 постраждалих, з них 44 поранених і 14 загиблих тільки в Києві, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Станом на зараз 70 постраждалих по Україні: 14 загиблих та 44 поранених у Києві", - сказано в телеграм.

Крім того, 10 поранених в Одесі. По одному пораненому в Київській та Чернігівській областях.

На місцях працюють всі необхідні служби.

 

 

 

 

Теги: #київ #постраждалі #жертви #атака

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