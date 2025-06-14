Ізраїльські сили ППО збивають ракети, запущені з території Ірану

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зафіксувала пуск ракет з території Ірану, наразі сили ППО займаються їх перехопленням.

"Нещодавно ЦАХАЛ ідентифікував ракети, запущені з Ірану у бік Ізраїлю. Оборонні системи займаються перехопленням загрози", - повідомляється в телеграм-каналі ЦАХАЛ у суботу.

Громадянам Ізраїлю наказано сховатися у "захищених просторах" у разі отримання сигналу загрози.

Згодом у телеграм-каналі Армія оборони Ізраїлю повідомила про обмін ударами з Тегераном, ізраїльські ВПС атакують цілі в іранській столиці.

"Поки ЦАХАЛ перехоплює ракети, запущені з Ірану, ВПС завдають ударів по військових цілях у Тегерані", - повідомляється в телеграм-каналі армії в суботу.

Джерела: https://t.me/idfofficial/14578

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