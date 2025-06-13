Фото: Укрзалізниця

"Укрзалізниця" (УЗ) запускає мистецький поїзд з фотовиставкою Говарда Баффетта, що помандрує у подорож 63 вокзалами України, повідомила пресслужба УЗ у п'ятницю.

"Це більше, ніж поїзд. Це – мандрівна галерея, створена за підтримки Howard G. Buffett Foundation, яка вирушає у 4-місячну подорож 63 вокзалами України. У трьох вагонах — виставка "Courage of a Nation" про незламність українців, очима американського філантропа та фотографа Говарда Баффетта", - йдеться у повідомленні УЗ у Телеграмі.

За інформацією, над концепцією поїзда працював дворазовий лауреат Пулітцерівської премії Мухаммед Мухейсен. Спеціально переобладнані вагони супроводжуються унікальним світловим і музичним оформленням.

Повідомляється, що поїзд вже перебуває в Одесі, де буде до 17 червня, але точний календар руху поїзду не розкривається з міркувань безпеки.

Відвідування безкоштовне.