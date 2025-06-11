Сили оборони уразили низку важливих об’єктів окупантів – Генштаб ЗСУ

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В рамках зниження спроможностей противника з виготовлення вибухових матеріалів та використання боєприпасів, у ніч на 11 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по низці важливих об’єктів російського агресора.

"Зафіксовано ураження потужностей ФКП "Тамбовский пороховой завод" та горіння на його території. Це один з основних об’єктів воєнно-промислового комплексу рф, що задіяний у збройній агресії проти України. Там виробляються порохи для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем, а також колоксилін, що застосовується у створенні різних вибухових речовин", - вказує Генеральний штаб ЗСУ в телеграм-каналі.

Окрім того, зафіксовано вибухи у районах складу боєкомплекту 106 повітряно-десантної дивізії у Курській області та складу аеродрому "Бутурліновка" у Воронезькій області рф.

Результати вогневого ураження уточнюються.