09:34 11.06.2025
У лікарні помер один із постраждалих внаслідок нічної атаки БпЛА на Харків
Фото: Харківська ОВА
Станом на ранок кількість постраждалих внаслідок нічної масованої атаки ворожих БпЛА на Харків зросла до 3 осіб, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.
"Щойно в опіковій реанімації помер 65-річний чоловік, який був госпіталізований у вкрай важкому стані з глибокими обширними опіками", - написав він у телеграм-каналі.
Кількість постраждалих також збільшилася - до 59 осіб.