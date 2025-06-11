Інтерфакс-Україна
Події
09:34 11.06.2025

У лікарні помер один із постраждалих внаслідок нічної атаки БпЛА на Харків

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У лікарні помер один із постраждалих внаслідок нічної атаки БпЛА на Харків
Фото: Харківська ОВА

Станом на ранок кількість постраждалих внаслідок нічної масованої атаки ворожих БпЛА на Харків зросла до 3 осіб, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Щойно в опіковій реанімації помер 65-річний чоловік, який був госпіталізований у вкрай важкому стані з глибокими обширними опіками", - написав він у телеграм-каналі.

Кількість постраждалих також збільшилася - до 59 осіб.

 

Теги: #харків #бпла_рф

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