Інтерфакс-Україна
Події
03:18 11.06.2025

Серед шпиталізованих після атаки ворожих БпЛА на Харків 2-річна дівчинка і 15-річний підліток - Синєгубов

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Із 37 постраждалих внаслідок масованої атаки ворожих безпілотників на Харків, 9 шпиталізовані, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"На цю хвилину 9 постраждалих доставлені до лікарень Харкова, серед яких 2-річна дівчинка та 15-річний хлопець. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у Слобідському районі міста зафіксовано влучання російських БпЛА в тролейбусне депо та житлові будинки. Також сталося загорання автомобілів.

В Основ'янському районі внаслідок влучання БпЛА в багатоквартирний житловий будинок зайнялася пожежа.

Джерело: https://t.me/synegubov/14948

Теги: #харків #безпілотники #удари

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