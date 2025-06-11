Інтерфакс-Україна
Події
01:27 11.06.2025

Окупанти вдарили по Харкову, загинула людина - мер

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Влучання ворожих БпЛА в пʼятиповерхівку у Слобідському районі Харкова, горять більше 15 квартир, одна людина загинула, щонайменше десять поранених, про це міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.

"У пʼятиповерховому будинку горять більше 15 квартир, маємо інформацію про одну загиблу людину внаслідок ворожого обстрілу. Є інформація щодо щонайменше десяти поранених",- написав Терехов.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2648

Теги: #харків #безпілотники #удари

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