Окупанти вдарили по Харкову, загинула людина - мер

Влучання ворожих БпЛА в пʼятиповерхівку у Слобідському районі Харкова, горять більше 15 квартир, одна людина загинула, щонайменше десять поранених, про це міський голова Ігор Терехов повідомив у своєму телеграм-каналі.

"У пʼятиповерховому будинку горять більше 15 квартир, маємо інформацію про одну загиблу людину внаслідок ворожого обстрілу. Є інформація щодо щонайменше десяти поранених",- написав Терехов.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2648