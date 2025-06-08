Підкомітет Ради обговорив обов’язкову ідентифікацію мобільних абонентів у рамках протидії БПЛА

Обов’язкову ідентифікацію усіх – нових та існуючих – мобільних абонентів обговорив днями підкомітет з питань безпеки у кіберпросторі, урядового зв’язку, криптографічного захисту інформації на засіданні, присвяченому роботі БПЛА росіян через інфраструктуру мобільних операторів та використанню СІМ карток.

"Намічені певні практичні кроки по підготовці вирішення проблеми застосування БПЛА рашистів через інфраструктуру мобільних операторів", – йдеться у повідомлені парламентського комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Facebook.

Зазначається, що також обговорювалися питання тимчасового – на період повітряної тривоги – вимкнення мобільного звʼязку на окремих територіях, куди залітають ворожі БПЛА, та інші пропозиції щодо боротьби з російськими БПЛА, які використовують СІМ-карти.

Окрім народних депутатів участь в засідання приймали представники Сил оборони України, розвідувальних органів, операторів мобільного зв’язку.

"Враховуючи чутливість питання не можемо вдаватись в деталі. Але робота продовжується", – зазначив комітет.

Голова зазначеного підкомітету Олександр Федієнко додав у себе у Facebook, що понад 80% користувачів послуг мобільних операторів це невідомі користувачі. Він додав, що для значної кількості абонентів їх номер є фінансовим номером у банків, тож для банків цей номер є ідентифікований з громадянином України, тоді для шахраїв це номер нічийний.

"Тобто вже сьогодні ми кажемо про десятки млн громадян, які можуть бути атаковані шахраями для викрадення грошей або особистих даних. Сьогодні питання національної безпеки є важливим та актуальним. Можливо комусь не сподобаються майбутні законодавчі кроки, але ми не маємо багато вибору для покращення безпекової ситуації, хоча б на період військового стану", – зазначив Федієнко.