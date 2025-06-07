Інтерфакс-Україна
Події
23:10 07.06.2025

Один з постраждалих внаслідок ворожого авіаудару по Харкову помер, ще двоє - у вкрай важкому стані – Синєгубов

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У лікарні помер один з постраждалих внаслідок суботнього авіаудару по центру Харкова, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"В лікарні помер 62-річний чоловік, який був доставлений медиками у вкрай важкому стані. Співчуття рідним та близьким", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, ще двоє постраждалих знаходяться в реанімації у вкрай важкому стані. Лікарі борються за їх життя.

Раніше Синєгубов повідомляв, що внаслідок російського авіаудару по Харкову загинула 30-річна жінка, ще 19 осіб постраждали.

Джерело:  https://t.me/synegubov/14854

Теги: #харків #авіаудар #жертви

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