Кількість постраждалих у Харкові перевищила 40 - Зеленський

Кількість постраждалих від ворожих авіаударів по Харкову станом на 19:57 перевищила 40 осіб (за добу - ІФ-У), повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Станом на зараз у Харкові відомо вже про більше ніж 40 поранених і одну вбиту людину через удар російських авіабомб. Чергове звіряче вбивство. Авіабомби по цивільних у місті – поруч навіть дитяча залізниця", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Він підкреслив, що такі обстріли по цивільних обєктах, позбавлені військового сенсу, є повсякденною терористичною практикою росіян і закликав до жорсткого примусу Росії до миру.

"Це не має жодного військового сенсу. Суто тероризм. І це триває вже понад три роки повномасштабної війни. Це не можна ігнорувати. Не можна на це заплющувати очі. І це не якась гра. Щодня ми втрачаємо наших людей тільки тому, що Росія відчуває безкарність. Потрібен жорсткий примус Росії до миру", - підкреслив Зеленський.