02:52 06.06.2025
У Чернігівській області ворожий "шахед" влучив в багатоповерхівку – МВА
У Чернігівській області ворожий "шахед" влучив в багатоповерхівку, повідомив начальник МВА Дмитро Брижинський.
"Попередньо є влучання в багатоповерхівку", - написав він в телеграмі.
За його словами, Чернігів знаходиться під атакою "шахедів".
Пізніше він уточник, що вибух "шахеда" зафіксовано біля багатоповерхівки, в результаті якого пошкоджено двері та вікна будинку.
Також він повідомив, що зафіксовано вибух балістичних ракет на околицях міста.
Україна станом з опівночі знаходиться під комбінованою атакою російських "шахедів" та ракет, були влучання, пожежі та один постраждалий в Києві.
Джерело: https://t.me/bryzynskyi/3186