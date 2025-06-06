У Чернігівській області ворожий "шахед" влучив в багатоповерхівку – МВА

У Чернігівській області ворожий "шахед" влучив в багатоповерхівку, повідомив начальник МВА Дмитро Брижинський.

"Попередньо є влучання в багатоповерхівку", - написав він в телеграмі.

За його словами, Чернігів знаходиться під атакою "шахедів".

Пізніше він уточник, що вибух "шахеда" зафіксовано біля багатоповерхівки, в результаті якого пошкоджено двері та вікна будинку.

Також він повідомив, що зафіксовано вибух балістичних ракет на околицях міста.

Україна станом з опівночі знаходиться під комбінованою атакою російських "шахедів" та ракет, були влучання, пожежі та один постраждалий в Києві.

Джерело: https://t.me/bryzynskyi/3186