Інтерфакс-Україна
Події
02:52 06.06.2025

У Чернігівській області ворожий "шахед" влучив в багатоповерхівку – МВА

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У Чернігівській області ворожий "шахед" влучив в багатоповерхівку, повідомив начальник МВА Дмитро Брижинський.

"Попередньо є влучання в багатоповерхівку", - написав він в телеграмі.

За його словами, Чернігів знаходиться під атакою "шахедів".

Пізніше він уточник, що вибух "шахеда" зафіксовано біля багатоповерхівки, в результаті якого пошкоджено двері та вікна будинку.

Також він повідомив, що зафіксовано вибух балістичних ракет на околицях міста.

Україна станом з опівночі знаходиться під комбінованою атакою російських "шахедів" та ракет, були влучання, пожежі та один постраждалий в Києві.

Джерело: https://t.me/bryzynskyi/3186

Теги: #чернігівська #влучання #шахеди

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