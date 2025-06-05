Інтерфакс-Україна
Події
17:06 05.06.2025

Уряд визнав дефіцит грошей на ЗСУ, стверджує Порошенко і закликає перенаправити на військо "кожну копійку"

1 хв читати
Уряд визнав дефіцит грошей на ЗСУ, стверджує Порошенко і закликає перенаправити на військо "кожну копійку"
Фото: https://eurosolidarity.org/2025/04/15

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко після зустрічі лідерів парламентських фракцій із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та профільними міністрами заявив журналістам, що урядовці визнали величезний дефіцит грошей на фінансування Збройних сил України, повідомляється на сайті політсили у четвер.

"Скільки коштів Україна ще потребує для безперебійного функціонування ЗСУ? Виявляється, фінансування було розраховано на 7-8 місяців, бо до цього часу влада взяла на себе зобов’язання закінчити війну. А якщо Путін не захоче закінчувати війну? А якщо Трамп не зможе закінчити війну? Єдиним гарантом суверенітету і територіальної цілісності нашої держави є ЗСУ. До кінця року нам не вистачає вже 500 млрд грн", - сказав Порошенко за підсумками зустрічі.

За його словами, про це заявили Шмигаль та міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Єдиний зрозумілий вихід – скоротити всі передвиборчі видатки і кожну копійку спрямувати на потреби ЗСУ", – наголошує Порошенко.

Він розкритикував деякі статті державних видатків і висловив свої пропозиції щодо їх перерозподілу на потреби ЗСУ. "70 млрд, які вони припасли для закупівлі російсько-болгарських реакторів – Збройним силам, прибуток НАК "Нафтогаз" в розмірі 20 млрд – Збройним силам. Ми свою позицію висловили, чекаємо відповіді уряду, бо сказали, що їм треба порахувати", – повідомив Порошенко.

Теги: #зсу #кошти #порошенко #дефіцит

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:43 05.06.2025
Міністр фінансів анонсував у Раді перегляд бюджету через потреби ЗСУ

Міністр фінансів анонсував у Раді перегляд бюджету через потреби ЗСУ

10:44 05.06.2025
Порошенко передав військовим рекордну партію техніки для захисту 200 кілометрів фронту

Порошенко передав військовим рекордну партію техніки для захисту 200 кілометрів фронту

09:48 05.06.2025
Оборонна підтримка України за "данською моделлю" масштабуватиметься до 1,3 млрд євро вже у 2025 р. - Умєров

Оборонна підтримка України за "данською моделлю" масштабуватиметься до 1,3 млрд євро вже у 2025 р. - Умєров

14:27 04.06.2025
ДОТ отримав рекордні 207 пропозицій щодо забезпечення ЗСУ продуктами харчування на друге півріччя

ДОТ отримав рекордні 207 пропозицій щодо забезпечення ЗСУ продуктами харчування на друге півріччя

21:41 03.06.2025
Умєров: У Сухопутних військах незабаром буде призначена інша людина, яка зосередиться виключно на питаннях генерації наших сил

Умєров: У Сухопутних військах незабаром буде призначена інша людина, яка зосередиться виключно на питаннях генерації наших сил

21:34 03.06.2025
Зеленський призначив Драпатого командувачем Об’єднаних сил ЗСУ та провів інші кардрові зміни у війську

Зеленський призначив Драпатого командувачем Об’єднаних сил ЗСУ та провів інші кардрові зміни у війську

21:33 03.06.2025
Сухаревський подякував команді та зазначив, що на цьому етапі бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом

Сухаревський подякував команді та зазначив, що на цьому етапі бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом

21:15 03.06.2025
Зеленський - про кадрові зміни у війську

Зеленський - про кадрові зміни у війську

20:22 02.06.2025
Зеленський: В Україні є дефіцит газу на достатньо велику суму

Зеленський: В Україні є дефіцит газу на достатньо велику суму

13:32 02.06.2025
"Укрнафта" у 2025р. перерахувала на підтримку мобілізованим співробітникам вже 17,8 млн грн

"Укрнафта" у 2025р. перерахувала на підтримку мобілізованим співробітникам вже 17,8 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Окупанти знищили будівлю Херсонської обладміністрації

Зниження мобілізаційного віку не планується - Стефанчук

Київ про т.зв. день пам'яті "жертв ОУН і УПА": Полякам не слід шукати ворогів серед українців, ворог у нас один – Росія

Главі АМКУ Кириленку повідомлено про нову підозру в недекларуванні майна

Зеленський про нічні обстріли РФ: Це ще одна причина запровадити максимальні санкції

ОСТАННЄ

Умєров обговорив з норвезьким колегою спільні проєкти у сфері БПЛА

Зеленський про знищення будівлі Херсонської ОДА: Потрібна сила, щоб примусити росіян перестати руйнувати і вбивати

Мирна жителька постраждала через артобстріл Купʼянська

Трамп номінував Алексуса Гринкевича на посаду головкома сил НАТО в Європі

Умєров назвав удари по Херсону, Прилуках і Харкову частиною щоденного терору і закликав до санкцій та ізоляції РФ

Окупанти знищили будівлю Херсонської обладміністрації

УЧХ допомагав рятувальникам у місцях, які постраждали від атаки ворожих БпЛА по Харкову

Сі Цзіньпін і Трамп провели телефонну розмову - ЗМІ

Фінляндія, Швеція, Норвегія, Литва, Естонія та Нідерланди планують спільно закупити БМП

Дохід українських видавців зріс на 31% у 2024 році - УІК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА