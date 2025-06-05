Уряд визнав дефіцит грошей на ЗСУ, стверджує Порошенко і закликає перенаправити на військо "кожну копійку"

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/04/15

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко після зустрічі лідерів парламентських фракцій із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та профільними міністрами заявив журналістам, що урядовці визнали величезний дефіцит грошей на фінансування Збройних сил України, повідомляється на сайті політсили у четвер.

"Скільки коштів Україна ще потребує для безперебійного функціонування ЗСУ? Виявляється, фінансування було розраховано на 7-8 місяців, бо до цього часу влада взяла на себе зобов’язання закінчити війну. А якщо Путін не захоче закінчувати війну? А якщо Трамп не зможе закінчити війну? Єдиним гарантом суверенітету і територіальної цілісності нашої держави є ЗСУ. До кінця року нам не вистачає вже 500 млрд грн", - сказав Порошенко за підсумками зустрічі.

За його словами, про це заявили Шмигаль та міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Єдиний зрозумілий вихід – скоротити всі передвиборчі видатки і кожну копійку спрямувати на потреби ЗСУ", – наголошує Порошенко.

Він розкритикував деякі статті державних видатків і висловив свої пропозиції щодо їх перерозподілу на потреби ЗСУ. "70 млрд, які вони припасли для закупівлі російсько-болгарських реакторів – Збройним силам, прибуток НАК "Нафтогаз" в розмірі 20 млрд – Збройним силам. Ми свою позицію висловили, чекаємо відповіді уряду, бо сказали, що їм треба порахувати", – повідомив Порошенко.