Інтерфакс-Україна
Події
04:06 05.06.2025

Кількість постраждалих у Харкові внаслідок удару російських дронів зросла до 17 - Синєгубов

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Кількість постраждалих внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА по Харкову продовжує зростати – станом на 03:10 вона сягнула 17 осіб, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм.

Серед постраждалих – діти: дві тринадцятирічних дівчинки, дев'ятирічна дівчинка та семирічний хлопчик.

"Всі у легкому стані, медики надали допомогу на місці", - повідомив Синєгубов.

На місці працюють всі екстрені служби. Ліквідація наслідків триває.

Як повідомлялося о 01:05 окупанти завдали ударів БПлА типу "Шахед" по Харкову. Прямі влучання зафіксували у два житлові багатоквартирні будинки у Слобідському районі міста.

Джерело:  https://t.me/synegubov/14741

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Теги: #харків #постраждалі #атака #бпла

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