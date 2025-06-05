04:06 05.06.2025
Кількість постраждалих у Харкові внаслідок удару російських дронів зросла до 17 - Синєгубов
Кількість постраждалих внаслідок масованої атаки ворожих БпЛА по Харкову продовжує зростати – станом на 03:10 вона сягнула 17 осіб, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм.
Серед постраждалих – діти: дві тринадцятирічних дівчинки, дев'ятирічна дівчинка та семирічний хлопчик.
"Всі у легкому стані, медики надали допомогу на місці", - повідомив Синєгубов.
На місці працюють всі екстрені служби. Ліквідація наслідків триває.
Як повідомлялося о 01:05 окупанти завдали ударів БПлА типу "Шахед" по Харкову. Прямі влучання зафіксували у два житлові багатоквартирні будинки у Слобідському районі міста.
Джерело: https://t.me/synegubov/14741
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